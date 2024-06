Panucci: "L'aumento degli infortuni nel calcio è anche colpa dei social"

"L'aumento degli infortuni nel calcio è anche colpa dei social". A dirlo è stato Christian Panucci a margine dell'Howden Talk sui rischi per gli sportivi organizzato a Cervia, in occasione dell'Open d'Italia di golf. "C'è un aspetto psicologico, oggi per un calciatore una cattiva prestazione significa ricevere centinaia di messaggi di insulti che restano in testa. Pensiamo al povero Di Lorenzo, ottimo giocatore : quanti può averne ricevuti dopo la sconfitta contro la Spagna agli Europei ?".

Il pensiero di Panucci sugli infortuni

L'ex difensore di Roma e Real Madrid ha aggiunto: "Si rischiano infortuni da stress, da negatività per una partita giocata male. Si entra in campo con i muscoli talmente tesi per il carico emotivo che si rischia di infortunarsi". E ancora: "Se non sei allenato, se non hai messo benzina con il lavoro estivo, rischi di più. Oggi d'estate si va in giro a fare amichevoli già dopo una settimana. Se noi guardiamo le partite, tutti i ragazzi hanno i crampi. Ai miei tempi li avevamo in pochi, è proprio perché è cambiato il calcio".