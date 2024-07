Balotelli shock: barcolla, cade a terra e non riesce ad alzarsi

Ancora un contrattempo per Mario Balotelli, che sembra non voler smentire la sua fama di 'bad boy'. L'ex attaccante della nazionale italiana, reduca da una stagione in Turchia nell'Adana Demirspor, è stato filmato nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro, dove spesso va in vacanza, mentre cade a terra in strada, tenta di rialzarsi senza riuscirci, prima di rimettersi in piedi, probabilmente stordito da qualche bicchiere di troppo. Il video dell'impresa non sportiva del 33enne attaccante è diventato virale sui social. Balotelli era in compagnia di un amico, trascinato a terra dallo stesso Balotelli, nel tentativo di aiutarlo. Fin dall'inizio del video si vede che il calciatore non è nel pieno possesso delle proprie facoltà psico-fisiche, prima di crollare a terra.