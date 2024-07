Salernitana, non sarà Fontana il successore di Sottil

Gaetano Fontana potrebbe non essere più l’allenatore individuato dalla Salernitana fino a ieri sera per sostituire Sottil. Sarebbero subentrate in queste ore delle problematiche, che starebbero inducendo la società granata a fare anche altre valutazioni. Petrachi è al lavoro e domani, con l’ad Milan, terrà una conferenza stampa alle 16 allo stadio Arechi. Non è detto che sarà annunciato il nome dell’allenatore. Al momento la percentuale sarebbe del 50%. Potrebbero aver inciso sull’ingaggio di Fontana anche le critiche della piazza ed il fatto che lo stesso allenatore calabrese aveva rinnovato lo scorso maggio con il Latina. Fino a ieri sera sembrava tutto fatto, ma al momento lo scenario è cambiato. Petrachi sta facendo il possibile per trovare un profilo che corrisponda al suo modo di intendere il calcio e dunque al momento vengono escluso nomi come Castori o Andreazzoli. Il fattore tempo sta ovviamente condizionando la scelta del direttore sportivo dal momento che molti tecnici, anche quelli giovani e promettenti, hanno già firmato con altri club. Per quanto riguarda Sottil, è atteso in giornata un comunicato stampa in merito alla sua rinuncia all’incarico di allenatore della prima squadra. La situazione, dunque, è fluida e può accadere ancora di tutto.