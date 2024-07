Raduno Operazione Nostalgia, il 7 luglio a Novara "derby" Zanetti-Shevchenko

Un mese dopo la serata di Salerno, Novara si prepara a ospitare una nuova giornata di sport, tifo ed emozioni. Quaranta campioni che hanno fatto la storia del calcio scenderanno in campo domenica 7 luglio allo stadio Silvio Piola per il secondo Raduno di Operazione Nostalgia (la community dedicata a tutti gli appassionati di calcio), evento organizzato con il supporto del portale Planetwin365.news. Tra i campioni presenti, spicca il "derby" tra i capitani delle due squadre che si affronteranno nell'amichevole fissata alle ore 19: da una parte Javier Zanetti, recordman straniero per presenze in campionato con l'Inter con 613 presenze e dall'altra Andriy Shevchenko, grande ex milanista, vincitore per due volte dalla classifica marcatori e Pallone d’Oro nel 2004. Insieme a loro, la presenza speciale di Roberto Baggio, oltre ad altri 37 ex giocatori che scenderanno in campo.