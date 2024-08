Dramma Izquierdo: morto dopo il malore in campo

Lutto nel mondo del calcio. Non ce l'ha fatta Juan Manuel Izquierdo , uruguaiano, anni 27, difensore del Nacional di Montevideo , ricoverato d'urgenza in ospedale giovedì scorso dopo un infarto durante l'incontro di Coppa Libertadores contro il San Paolo.

L'annuncio del club sui social

Sui canali social il suo club ha annunciato la triste notizie: "Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e ai suoi cari. Tutto il Nacional è in lutto per la sua irreparabile perdita. Juan sarai con noi per sempre" si legge nel post. Izquierdo era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Albert Einstein ed è deceduto a causa di una "morte cerebrale dovuta ad un arresto cardio-respiratorio associato ad aritmia".