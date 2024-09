Come sta Totò Schillaci? Arriva un aggiornamento

PALERMO - Le condizioni di Totò Schillaci sono stabili e mediamente gravi. L'ex eroe di Italia '90 è ancora ricoverato all'ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia, dove questa mattina si sono recati anche alcuni tifosi e fan per dare il loro sostegno al 59enne ex centravanti di Juventus e Inter. Schillaci - secondo quanto riferiscono fonti sanitarie dell'ospedale del capoluogo siciliano - ha una polmonite.