Calhanoglu sbaglia un rigore nel modo più incredibile dopo una serie positiva pazzesca

Caduta e resurrezione, tutto in novanta minuti. Hakan Calhanoglu fallisce un calcio di rigore in Islanda-Turchia dopo una serie di 14 realizzazioni, e l’errore dal dischetto contro l’Islanda avrebbe potuto compromettere in maniera significativa la sfida della Lega B di Nations League . Un errore anomalo, dovuto per buona parte all’esecuzione: il centrocampista dell’ Inter ha spiazzato il portiere avversario, ma la marcatura è stata annullata dall’arbitro Sylwestrzak: rivedendo la conclusione al Var, c’è un doppio tocco da parte di Calhanoglu . Conseguentemente, il gioco è ripreso con un calcio di punizione indiretta per l’Islanda.

Le parole di Calhanoglu

Il centrocampista dell’Inter al termine della partita vinta dalla Turchia per 4-2 contro l’Islanda, si è presentato davanti ai microfoni per commentare la vittoria della propria squadra. “Nonostante il successo i miei pensieri sono ancora rivolti all’errore dal dischetto - afferma Calhanoglu - al momento del tiro sono scivolato, è un errore che non avrei dovuto commettere. Ma è per questo motivo che poco dopo mi sono ripresentato sul dischetto quando l’arbitro ha assegnato il secondo rigore. Anche in questa occasione, ho rischiato di scivolare, ma fortunatamente ho adeguato la velocità della mia rincorsa. Sono felice per il gol - ammette - la partita è stata dura, siamo stati bravi a portare a casa una bella vittoria in condizioni difficili”.