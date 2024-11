Italia U19, Camarda e Mannini trascinano gli Azzurrini: passaggio del turno a un passo

L'Italia U19 vince ancora: cosa serve per qualificarsi

Gli Azzurrini risolvono la pratica nei primi 26 minuti della partita. Ci pensa Camarda a metterla in discesa segnando dopo appena quattro minuti: l'odore dell'Under 21 si fa sempre più forte, come ha confermato il ct Nunziata. Il gioiello della Primavera della Roma Mannini segna il raddoppio all'11' per poi chiudere i discorsi al 26'. Tutto facile per i ragazzi di Bollini che con le due vittorie sono a un passo dal prossimo turno delle qualificazioni. Basterebbe anche un pareggio nell'ultima gara contro la Grecia, in programma per martedì 19 novembre alle 13:30.