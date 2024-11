Acireale di misura. Ma Vibonese piegata

ACIREALE - Di stretta misura, ma non per questo meno meritata, la vittoria dell'Acireale a spese della Vibonese nel recupero dell'undicesima giornata nel girone I di Serie D, partita non disputata il 10 novembre per il nubifragio abbattutosi sul comprensorio acese. In avvio, botta e risposta tra le due contendenti. Passa in vantaggio la Vibonese, a segno con l'ottimo Terranova, migliore in campo in assoluto, che fa centro su calcio piazzato. Immediata la replica dell'Acireale che si traduce nel gol di Sueva da distanza ravvicinata, sul tiro ben calibrato da Rodio. I calabresi tornano in vantaggio poco dopo la metà del tempo, grazie a Cardinale che fa centro da pochi passi, un capolavoro di intuito e di tempismo. I padroni di casa riagguantano gli avversari al 39', quando Capogna scatta sul filo del fuorigioco e beffa Illipronti in uscita. Nella ripresa ancora tanto Acireale ed al 10' arriva il gol che, poi, si rivelerà decisivo, siglato da uno scatenato Dampha. La furia degli acesi non si placa ed al 17' Sueva colpisce la traversa; negli ultimi 20 minuti, poi, la gara cala di tono.

ACIREALE-VIBONESE 3-2

ACIREALE: Zizzania 7, Rodio 7, Marchionni 7, Dampha 7,5, Milo 7, Andreassi 6,5, Cassese 6,5, Marchetti 6,5, Iuliano 6,5 (47’ st Chironi sv), Sueva 6,5 (34’ st Loukaris sv), Capogna 7 (41’ st Callegari sv). A disp.: Grotta, Di Mauro, Blando, De Mutiis, Marcianò, Tripicchio. All.: Epifani

VIBONESE: Illipronti 5,5, Fontanelli 5,5, Squillace 5,5, Atteo 6 (14’ st Marras 6), Capone 5,5, Favo 6 (38’ st Giunta sv), Germinio 6,5, Terranova 8, Alagna 6,5, Cardinale 7 (1’ st Simonelli 6), Castiglio 6 (13’ st Milazzo 6,5). A disp.: Marano, Santiago, Aronica, Cosmano, Ribaudo. All.: Facciolo

ARBITRO: Ravara di Valdarno

MARCATORI: 3’ pt Terranova, 5’ pt Sueva, 25’ pt Cardinale, 39’ pt Capogna, 10’ st Dampha

Guardalinee: Gallà e Vicari

Note; temperatura mite, spettatori 500 circa. Ammoniti: Zizzania, Marchetti, Capone, Di Mauro, Marchionni, Squillace e Germinio. Angoli: 6 - 4 (2 – 2). Recupero: 1’ pt, 7’ st.