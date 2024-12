Minacce a un fotografo: Baldini condannato a Bari

BARI (ant.gui) - L'allenatore del Pescara Silvio Baldini è stato condannato a risarcire dei danni subiti il fotografo sportivo Donato Fasano, difeso dall'avv. Onofrio Loconsole, per avergli impedito, durante la partita Bari-Carrarese, semifinale playoff di serie C, di filmare la reazione dei suoi giocatori, visibilmente delusi dalla sconfitta. L'incidente risale alla stagione 2019/2020 di Serie C, quando Baldini era alla guida della Carrarese che uscì sconfitta dallo Stadio San Nicola. Lo ha deciso il giudice di pace di Bari che ha ritenuto Silvio Baldini colpevole del reato previsto dall’articolo 612 del codice penale (minaccia). Nella sentenza si legge che Baldini, rivolgendosi a Fasano, lo minacciò " ti prendo la macchina fotografica e te la spacco in testa».