Bobo Vieri: "Elisabetta Canalis mi ha sputato e dato una testata"

Tapiro d'Oro a Bobo Vieri dopo le dichiarazioni di Elisabetta Canalis

Bobo Vieri "attapirato" dopo quanto rivelato da Elisabetta Canalis, che pare sia arrivata addirittura a mettere le mani addosso all'ex attaccante, durante una lite. Vieri, seppur con un sorriso, ha confermato il tutto al microfono di Valerio Staffelli, aggiungendo ulteriori dettagli: "È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing…", ha aggiunto ridendo. Il classe '73 ha poi proseguito: "Anche la storia della scritta “figlio di…” sulla macchina è vera. E pensa, non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla", ha detto a Striscia.