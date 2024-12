Supercoppa Europea, la Figc propone Udine

Lunedì, nella riunione dell’esecutivo Uefa a Losanna, la Figc potrebbe proporre il Bluenergy Stadium di Udine come sede per la Supercoppa Europea del 2025 tra le vincitrici delle nuove Champions ed Europa League. Si era parlato del Friuli - la regione punta ad aumentare la capienza per candidare l’impianto a Euro 2032 - anche come sede per la final four di Nations, ma la scelta italiana dovrebbe ricadere su Torino anche per una logica alternanza.