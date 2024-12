Andrea Pirlo citato dall'ex primo ministro della Polonia: il motivo

Mateusz Morawiecki , ex primo ministro della Polonia, ha menzionato Andrea Pirlo sul palco di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si tiene ogni anno a Roma: "Solo un'Europa con un'industria resiliente, con un esercito e un'economia vibrante, potrà diventare leader del mondo moderno. Voi italiani avete molti calciatori fortissimi, a mi piace Andrea Pirlo, per la sua classe, la sua leadership ".

"Una volta disse - ha proseguito- 'l'unico momento in cui ho perso la palla è quando l'ho passata'. È quello che noi conservatori di Ecr dobbiamo fare, andiamo avanti per la vittoria. Teniamo noi la palla. Abbiamo una missione da raggiungere, fare in modo che l'Europa diventi terra di cultura e valori cristiani, terra per la famiglia, terra di normalità".