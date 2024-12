Globe Soccer Awards, il programma completo: tutti gli ospiti attesi

Ronaldo , Bellingham , Yamal , Courtois , Del Piero tra i nomi di spicco attesi alla cerimonia del 27 dicembre , organizzata con il supporto del Dubai Sports Council. Circa 1000 ospiti si riuniranno all’Atlantis, The Palm, per l’annuale Dubai International Sports Conference e per la cerimonia dei Globe Soccer Dubai Awards . Record di 100 milioni di voti espressi dai tifosi provenienti da oltre 200 tra paesi e territori.

Globe Soccer Awards, il programma e gli ospiti attesi alla cerimonia

A Dubai, la 15esima edizione dei Globe Soccer Dubai Awards chiuderà la stagione dei riconoscimenti riservati al calcio mondiale, nella tradizionale sede degli Emirati Arabi Uniti e nel quadro della 19esima Dubai International Sports Conference organizzata dal Dubai Sports Council. Circa 1000 gli ospiti attesi nel prestigioso Atlantis, The Palm, situato all’interno del Palm Jumeirah, una delle più grandi isole artificiali del mondo e meraviglia dell’ingegneria. Confermata la presenza di Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Lamine Yamal e Alessandro Del Piero tra le tante personalità di rilievo per la 15ma edizione della cerimonia.

La 19esima Dubai International Sports Conference: ad aprire la serata sarà come di consueto il panel della Dubai International Sports Conference, organizzata dal Dubai Sports Council, che avrà inizio alle ore 19.00 di Dubai (16.00 italiane). Il tema del vertice di quest’anno sarà "Il Talento nel Calcio" e sarà condotto da Amanda Davies della CNN, con la partecipazione diretta di Cristiano Ronaldo, Courtois e Bellingham, che ci racconteranno cosa rappresenta per loro il vero talento e cos’altro serve ad oggi oltre al talento per distinguersi in campo.

Il Gala degli Awards: avrà inizio subito dopo la Dubai International Sports Conference alle ore 20.00 di Dubai (17.00 italiane) e assegnerà i riconoscimenti legati alla stagione 2024 ad ogni eccellenza del football, categoria per categoria (calciatori, dirigenti, squadre, agenti, presidenti). Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie, a partire da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rodri, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, per citarne qualcuno, che quest'anno concorrono per il Best Men’s Player, e tra le calciatrici Lucy Bronze, Alexia Putellas, Salma Paralluelo e Aitana Bonmati.

Oltre 100 milioni di voti espressi nelle due fasi di voto del pubblico: I Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards hanno già catturato l’attenzione globale, con oltre 100 milioni di voti espressi dai tifosi di più di 200 tra paesi e territori, superando il precedente record di 70 milioni. Inoltre, l’app mobile Globe Soccer ha superato i due milioni di download, confermando l’appeal globale dell’evento.

L’Italia ancora in corsa per gli Awards di quest’anno: attesa per conoscere i riconoscimenti della stagione e interesse verso il segmento italiano sempre ben rappresentato, con Ademola Lookman e Lautaro Martinez tra i finalisti per il Best Men’s Player, Inter e Atalanta finaliste per il Best Men’s Club, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti in finale per il Best Coach, Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu per il Best Midfielder, Artem Dovbyk e di nuovo Lautaro Martinez per il Best Forward, Giuliano Bertolucci per il Best Agent e Giovanni Sartori per il Best Sporting Director.

A Dubai attesi anche il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, con il direttore generale Marco Brunelli, il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in attesa di spostarsi a Riyadh per la Supercoppa italiana. Il 27 Dicembre dall’Atlantis, The Palm la grande festa del football negli Emirati sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo sui canali ufficiali di Globe Soccer, e in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 a partire dalle ore 16.00 (orario italiano).

Ulteriori annunci e aggiornamenti prima della cerimonia di gala e della Dubai International Sports Conference saranno condivisi sui canali social di Globe Soccer.