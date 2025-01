Patrick Kluivert finisce in Indonesia: è il nuovo commissario tecnico

Patrick Kluivert riparte dall'Indonesia. L'ex attaccante di Milan e Barcellona è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale indonesiana, che ha scelto di puntare sull'olandese, su indicazione dell'ex presidente dell'Inter Erick Thohir. L'ambizione è qualificarsi ai Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.