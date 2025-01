Rivoluzione in Lega: Lotito isolato

Claudio Lotito ha unito la Serie A. Affermarlo nel giorno in cui le recenti sconfitte sui terreni scivolosi della politica sportiva si uniscono come tessere di un mosaico, offrendo un quadro molto più chiaro, sembra quasi una provocazione. Eppure, proprio per isolare quello che per anni è stato considerato da alleati e rivali una sorta di “dominus” del calcio italiano, società storicamente rivali sono dovute scendere a patti. «È stata un’aggregazione spontanea», sibila qualcuno. Lotito, per anni, ha cucito e strappato, tessuto e sfilato, sfidato e dialogato. In poche parole, ha ispirato la politica in Lega. In un batter d’occhio si è però trovato fuori dai giochi per la scelta sia del presidente sia dell’ad, fuori dal consiglio federale e anche da quello della A, visto che ieri sono stati eletti Fenucci (Bologna), Giulini (Cagliari), Percassi (Atalanta) e Scaroni (Milan). Per i prossimi 4 anni - se la nuova maggioranza terrà e se non ci saranno altri scossoni in Figc - il patron della Lazio non solo non avrà ruoli, ma si ritroverà in minoranza in ogni sede. Sempre che non decida di costruire altre alleanze. Il fuoco che lo ha sempre animato, però, non è detto che possa ancora ardere con la stessa forza. Ieri a Milano sono in molti ad averlo visto stanco, quasi arrendevole. «Per la prima volta in assemblea non ha detto una parola», ha notato più di qualche presidente, gongolando per averlo battuto.