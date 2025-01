Bonucci analizza la Juve di Thiago Motta: "Solo Conte c'era riuscito"

“Quando cambi tanto ci vuole del tempo per costruire basi importanti. Solo un allenatore come Antonio Conte in pochi mesi ha riportato la Juventus alla vittoria". Così Leonardo Bonucci su Sky.

Bonucci e la Juve di Thiago Motta: "I palazzi non si costruiscono in sei mesi"

L'ex capitano dei bianconeri e della Nazionale ha espresso la sua opinione in merito alla gestione Motta: "Thiago è giovane e bravo. Sono convinto ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui in futuro. So che alla Juventus bisogna vincere, ma ci sono stati infortuni pesanti. Guardo all’Arsenal che ha dato fiducia ad Arteta per quattro anni. I palazzi non si costruiscono in sei mesi”.