Il Napoli pronto ad abbracciare Danilo: quando è prevista la firma

NAPOLI - Danilo si avvicina. Piccoli ma grandi passi. Un giorno dopo l’altro: a fine settimana, e dunque a cavallo della partita profumata di scudetto che la squadra di Conte giocherà sabato al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il difensore brasiliano dovrebbe firmare e registrare la risoluzione anticipata del contratto con la Juventus. In scadenza a giugno. Un passaggio necessario per poi chiudere con il Napoli, completando una galleria lunga, profonda e inaugurata un bel po’ di tempo fa scavando con pazienza certosina e tra mille difficoltà prima sotto terra e poi alla luce del sole. Soprattutto dal momento in cui la situazione di Danilo con la Juventus è diventata insostenibile: da simbolo e capitano della squadra, a fuori rosa. Indesiderato da un punto di vista tecnico, considerando che Thiago Motta non l’ha più convocato - a cominciar dalla Supercoppa - e mai più impiegato nonostante l’emergenza difensiva. Punto e basta. E Napoli . Con una parentesi thrilling a delimitare gli ultimi dieci giorni: a un certo punto si sono avvicinati a Danilo anche un po’ di squadre brasiliane, tra cui Botagofo, Santos, Vasco e Flamengo. Attivissimo, dopo aver chiuso con David Luiz. E così, il ds Manna ha iniziato a valutare anche l’ipotesi di prendere Milan Skriniar, in uscita dal Psg, approfittando dei colloqui relativi a Kvara e provando a coprirsi le spalle nel caso in cui Danilo preferisse tornare a casa, in patria, a 33 anni compiuti. Il grande problema? L’ingaggio da 9 milioni e la condizione dei francesi imposta al Napoli: coprire interamente la restante parte dello stipendio del giocatore slovacco. Un muro invalicabile.

Danilo verso la risoluzione

Quello che divide da Danilo, invece, gradualmente si sta assottigliando. Mattone dopo mattone: lui sembra assolutamente convinto di restare in Italia, anzi di trasferirsi al Napoli, e ormai la risoluzione del contratto è molto vicina. Questione di giorni. Magari già domani o dopodomani. Con un lecito dubbio: bisognerà capire se il giocatore riuscirà ad essere subito a disposizione di Conte, e comunque in tempo per la prossima partita di campionato, cioè quella successiva alla trasferta di sabato a Bergamo con l’Atalanta. Guarda caso? Napoli-Juventus. Ecco, il punto: bisognerà capire se la Juve lo lascerà andare proprio nei pressi della sfida del Maradona, superando ogni tipo di (retro)pensiero legato all’opportunità, alla strategia, alla legge degli ex. Si vedrà. La cosa certa è che ormai ci siamo: Danilo sarà presto libero e poi il Napoli gli farà firmare un contratto di un anno e mezzo da svincolato, senza corrispondere alcun indennizzo. Un paletto mai rimosso, considerando che il rapporto tra il giocatore e il suo club è ormai chiuso e a luglio sarebbe comunque arrivato a zero.

Napoli, Marin in uscita

Una volta archiviata la storia Danilo, Rafa Marin sarà a sua volta libero di partire per la Spagna, dopo lo aspetta il Villarreal: operazione in prestito oneroso da 1,5 milioni già definita e sigillata, Rafa è pronto a partire e aspetta soltanto l’okay della società. Conte, ovviamente, legittimamente, non deroga: non può rischiare altri buchi in rosa senza sostituti. A maggior ragione dopo la partenza di Kvara.