Totti e Timothée Chalamet: botta e risposta emozionante in esclusiva per il Corriere dello Sport

ROMA - Thimothée Chalamet chiama, Francesco Totti risponde. L’attore statunitense è nella Capitale per promuovere il suo ultimo film “A Complete Unknown” dove indossa i panni della leggenda Bob Dylan, l’ex capitano della Roma è a New York per presentare il trofeo del prossimo Mondiale per Club della Fifa in programma negli States a fine stagione. Nel corso della conferenza stampa, l’attore ha parlato dell’ex talento giallorosso, Thimothée Chalamet è un appassionato di calcio e un tifoso della Roma, e per questo motivo ha espresso un desiderio: “Aspetto l'endorsement di Francesco Totti - ha dichiarato l’attore - spero che veda il film”.