Felipe Melo dice stop: "Sono stati anni incredibili"

Felipe Melo ha annunciato l'addio al calcio. Il centrocampista brasiliano si ferma a 41 anni: "Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore", ha scritto. "Sono stati anni incredibili, di tante battaglie e conquiste, ma soprattutto anni in cui ho visto lo scopo di Dio compiersi in ogni mio passo. Tutto ciò che ho vissuto, ogni istante, è stato guidato dalla Sua mano, e sarò eternamente grato per il privilegio di aver fatto ciò che amo". Melo, che dopo l'avventura in Europa è tornato in Brasile per vestire le maglie del Palmeiras e della Fluminense, ha voluto ringraziare "tutti i club che ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che sono stati la benzina del mio viaggio, i miei compagni, tutte le persone che hanno segnato questo viaggio e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma soprattutto ringrazio Dio, che mi ha dato il dono, il coraggio e la possibilità di vivere tutto questo".