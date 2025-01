Kings League Italy, Lottomatica.sport è il title sponsor

Kings League Italy è felice ed orgogliosa di annunciare il proprio title sponsor in vista dell’ormai imminente e attesissimo avvio del campionato. Ecco svelata ufficialmente la prestigiosa partnership con il portale dedicato alle notizie sportive che dona il nuovo naming ufficiale al campionato italiano di Kings League e rafforza la sua identità innovativa: il prossimo lunedì prenderà il via il primo storico campionato Kings League Italy Lottomatica.sport. Lottomatica.sport incarna perfettamente lo spirito dell’entertainment sportivo, grazie ad un approccio moderno e dinamico che fonde la passione per lo sport alla tecnologia: una vision perfettamente aderente alla filosofia Kings League. Con un partner di tale rilievo al nostro fianco, che ben rappresenta il nuovo mondo dell’informazione sportiva, Kings League Italy è pronta a offrire a tutti gli appassionati e non un’esperienza unica e immersiva con l’obiettivo di raggiungere una audience sempre più ampia. Lottomatica.sport è un brand del Gruppo Lottomatica, azienda leader del gioco pubblico in Italia, e rappresenta un punto di riferimento nei settori dell’intrattenimento, del gioco responsabile e della tecnologia applicata al gaming.