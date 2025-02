L'Album delle Calciatrici: 322 figurine di passione

ROMA - E poi venne l’Album delle Calciatrici . Bordo rosa ma non troppo, tendente al violetto, comunque in tono con una perdurante identificazione di genere. Figc e Panini ieri hanno presentato il primo album della storia in Italia del calcio femminile, colore a parte, uguale a quello degli uomini. Già in vendita, avrà 322 figurine , 26 in 4 pagine per ogni squadra, inoltre nella bustina dei calciatori si troverà una figurina di donna.

Passo storico

Sala piena e una palpabile curiosità oltre a una diffusa emozione per un evento storico che segna un altro passo verso l’affermazione di uno sport sempre più praticato e sempre più seguito in tv. «È una giornata bellissima - ha esordito Gravina - Questa è un’altra prova di quanto la Figc tenga allo sviluppo del calcio femminile, sancendo un principio di uguaglianza e civiltà. Siamo grati alla meravigliosa intuizione della Panini e a Federica Cappelletti che con fatica e tenacia ha ottenuto questo. È un segno importante contro la distinzione di genere, un passo verso la rivoluzione culturale nel calcio».

La presidente

Non credeva alla sue orecchie quando ha ricevuto la conferma: si può fare. Federica Cappelletti non è solo la signora Rossi, vedova del campione Pablito, oggi è dedita alla crescita del calcio delle donne come presidente della Divisione Serie A. «Da un anno e mezzo ne sono alla guida, c’è tanto ancora da fare. Sono quasi svenuta quando ho ricevuto la telefonata della Panini. Spagna e Germania sono alla 3ª edizione, l’Inghilterra alla 2ª; noi rispetto a loro abbiamo anche la Serie B e le Stelle Azzurre, e puntiamo a inserire le dilettanti».

Le reazioni

Il pensiero delle calciatrici, in rappresentanza di alcuni club di Serie A, è condiviso: «Orgoglio ed emozione, saremo di esempio per le nuove generazioni». La parola poi all’ex figurina e collezionista, Gigi Buffon: «Gli album ce li ho dal 1963. Ricordo l’orgoglio di esserci e la domanda “me lo sarò davvero meritato?”. Avendolo in mano non mi viene voglia di tornare a giocare, ma di completarlo. Stiamo vivendo un evento epocale». Infine il ct delle azzurre Andrea Soncin, che tra quindici giorni a Monza affronterà il Galles in Nations League. «È un momento importante, e per me di grande responsabilità. Il calcio femminile l’ho scelto capendo subito che era il mio posto. Il gap tra l’Italia e l’Europa si è assottigliato. Come selezionatore posso dire che di materiale notevole ce n’è sempre di più tra le giovani. Faremo un Europeo da protagoniste».

Calciatori 2024/2025, il 15 febbraio la seconda bustina in edicola

Sabato 15 febbraio e sabato 1 marzo, acquistando il Corriere dello Sport-Stadio, i lettori riceveranno la seconda e la terza bustina esclusiva necessarie per completare la collezione Calciatori Panini 2024/25. Nella bustina in uscita il 15 febbraio ci saranno le cinque figurine dedicate alla Supercoppa Italiana.