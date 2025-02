"Seydou - Il sogno non ha colore" finalista ai Nastri d'Argento

Il film documentario “Seydou – Il sogno non ha colore”, diretto da Simone Aleandri, prodotto da Wonder Project con Rai Cinema in collaborazione con Lega Serie A, con protagonista Seydou Sarr, è tra i finalisti nella sezione Racconti dello Sport ai Nastri d’Argento, il più antico premio cinematografico italiano ancora attivo. Un riconoscimento prestigioso che premia un’opera capace di raccontare con sensibilità ed emozione il viaggio straordinario di un giovane talento dal Senegal all’Italia, tra sogni, sacrifici e lotta contro le discriminazioni attraverso un documentario che lo porta a conoscere i suoi idoli calcistici in giro per il nostro Paese. Questo importante traguardo conferma il valore di un progetto che si inserisce perfettamente nella missione della Lega Serie A di promuovere l’inclusione e il rispetto nel calcio. “Seydou – Il sogno non ha colore” abbraccia infatti i principi della campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”, di cui lo stesso Seydou Sarr è testimonial, contribuendo a diffondere un messaggio di lotta al razzismo dentro e fuori degli stadi. Campagna che quest'anno coinvolgerà oltre 10.000 bambini, che accompagneranno sul terreno di gioco i calciatori indossando la maglia contro il razzismo e che diventeranno a loro volta testimonial contro la discriminazione razziale proprio perché torneranno a giocare con i propri amici con la divisa "Keep Racism Out” che è stata loro regalata. Il progetto si estende anche agli adolescenti e ai giovani attraverso l'opzione del gioco EA SPORTS FC 25, nel quale sono state disputate oltre 7 milioni di partite utilizzando tale completo virtuale.

De Siervo: "E' la conferma di quanto lo sport sia un veicolo straordinario"

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha dichiarato: “Essere tra i finalisti ai Nastri d’Argento con un film come ‘Seydou – Il sogno non ha colore’ è un segnale forte e significativo. È la conferma di quanto lo sport e il calcio possano essere veicoli straordinari per raccontare storie di riscatto e inclusione. La Lega Serie A è da sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo e il percorso di Seydou Sarr è un esempio di come il calcio possa offrire opportunità e abbattere barriere. La nostra campagna ‘Keep Racism Out’ ha quindi a disposizione un nuovo strumento narrativo che ci permette di sensibilizzare pubblici diversi e avvicinare le nuove generazioni a valori fondamentali come il rispetto e la diversità”. Il film, presentato alla 21ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia nello scorso mese di settembre, ha già raccolto ampi consensi per la sua capacità di raccontare il calcio non solo come sport, ma come potente strumento di cambiamento sociale. La candidatura ai Nastri d’Argento rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso, rafforzando l’impegno della Lega Serie A nella diffusione di una cultura sportiva basata su inclusione, equità e rispetto reciproco. Il docufilm “Seydou - il sogno non ha colore” è disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.