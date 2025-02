Gli auguri a Baggio

Non mancano, sui social e non solo, i messaggi di auguri per l'ex campione, indimenticabile per tanti appassionati e addetti ai lavori: "Per me sei sempre stato Leonardo Da Vinci , un genio - scrive Gianni Infantino, presidente della Fifa, su Instagram - un inventore. Un artista poliedrico e multiforme. Un uomo in grado di correre più veloce della propria epoca - con la mente e con il corpo - e di coniugare il futuro al presente. Quello che doveva ancora succedere, già lo vedevi. Sì, sul campo sei stato Leonardo Da Vinci, e hai inventato il pallone. Buon compleanno Roby, fraterno - ed eterno - amico". Gli auguri sono arrivati anche dagli account ufficiali delle sue squadre, dal Brescia, dall'Inter, dal Bologna, dal Milan, dalla Fiorentina e dalla Juventus. Non sono passati inosservati i like di Roberto Mancini, ex compagno di Baggio in nazionale, e di Daniele De Rossi. Lo stesso Baggio, su Instagram, ha risposto agli auguri con dei cuori azzurri, come la maglia della nazionale, che non ha dimenticato di celebrare l'ex fantasista sui social. "Tanti auguri Divin Codino", è inoltre il messaggio su Twitter della Lega Serie A che in una news ricorda come Baggio abbia giocato 452 partite nel massimo campionato, firmando 205 reti