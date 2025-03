Ifab, nuova regola contro le perdite di tempo dei portieri: la decisione è ufficiale

BELFAST (IRLANDA DEL NORD) - Importante novità per il regolamento del calcio mondiale in vista della stagione 2025/26. In data odierna (sabato 1° marzo) a Belfast, si è riunita la 139esima assemblea generale annuale dell'Ifab (International Football Association Board) il cui compito è quello di stabilire o modificare le regole del gioco. L'organo internazionale ha reso noto che le perdite di tempo dei portieri saranno punite dagli arbitri. I direttori di gara saranno infatti chiamati alla massima severità quando gli estremi difensori avranno il pallone in mano: per evitare un prolungato possesso palla, infatti, i fischietti potranno concedere al massimo 8 secondi ai portieri prima di prendere provvedimenti. Nel caso in cui il portiere dovesse mantenere il pallone in suo possesso oltre il tempo stabilito, l'arbitro interverrà assegnando il calcio d'angolo alla squadra avversaria e non, come previsto nel regolamento in vigore (norma 12.2), il calcio di punizione indiretto (dopo i 6 secondi di possesso).