È morto Elio Corno: lutto nel mondo del giornalismo sportivo, aveva 78 anni

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto la scomparsa di Elio Corno , morto all'età di 78 anni . Da anni era uno dei volti delle tv private, come tifosissimo dell'Inter . Era tornato 4 anni fa su 7 Gold a "Diretta Stadio", con i suoi memorabili duelli contro la sua "nemesi" sportiva Tiziano Crudeli, tifoso del Milan.

Elio Corno, la carriera da giornalista e in tv

La carriera da giornalista lo ha portato fino al ruolo di caporedattore alla Gazzetta dello Sport e, poi, per molti anni responsabile della pagina sportiva de Il Giornale. Corno divenne poi popolare negli anni Novanta per le sue partecipazioni al "Processo del lunedì" di Aldo Biscardi, di cui è stato ospite fisso fino al 2013. Divenne poi celebre come opinionista e commentatore per le tv private locali.