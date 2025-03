Fútbol Emotion rafforza la sua leadership nel sud Europa: acquisito il marchio “The Pitch-Football Store”

Fútbol Emotion, punto di riferimento nella distribuzione di articoli sportivi specializzati per il calcio, ha annunciato l’acquisizione di FreeTime M.G., azienda italiana proprietaria del marchio The Pitch. Questa mossa strategica conferma la volontà della società spagnola di consolidare la propria leadership nel mercato del Sud Europa. Con l’operazione, Fútbol Emotion rafforza la presenza in Italia e porta a sei i propri punti vendita nel Paese: ai due già presenti sul territorio, se ne aggiungono altri due a Milano, uno a Bergamo e uno a Barzago (LC), sede storica di Calcioshop, considerato un’autentica istituzione per gli appassionati di calcio italiani.

Oltre a estendere la propria presenza sul territorio, con l’acquisizione di The Pitch, Fútbol Emotion integra un patrimonio calcistico di grande valore storico. The Pitch, infatti, è uno dei marchi più conosciuti nel Nord Italia nel panorama del calcio e, con la sua legacy, si inserirà nella strategia di Fútbol Emotion per offrire ai consumatori italiani un’esperienza d’acquisto ancora più unica e personalizzata.

Inoltre, The Pitch si distingue per un’efficace strategia omnichannel, grazie a thepitchfootball.com, che genera gran parte del suo fatturato e andrà a integrarsi con l’e- commerce di Fútbol Emotion, i quattro punti vendita e il business delle forniture Teamports.

In definitiva, si tratta di un’operazione che posiziona Fútbol Emotion come leader assoluto nel mercato calcistico italiano. Nel concludere questa acquisizione, Fútbol Emotion ha ricevuto il supporto dei principali brand sportivi (adidas, Nike e Puma), a conferma del proprio ruolo di partner strategico nella industry. Nelle prossime settimane l’azienda si dedicherà all’integrazione di The Pitch all’interno della propria struttura commerciale e della strategia globale, con l’obiettivo di completare il processo entro pochi mesi.

"Questa acquisizione rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso verso il consolidamento come principale player calcistico nel Sud Europa. L’Italia è un mercato fondamentale per la nostra strategia e siamo entusiasti di poterci avvicinare ancora di più ai consumatori italiani, offrendo una proposta autentica, appassionata e specializzata", ha dichiarato Carlos Sánchez Broto, CEO di Fútbol Emotion.

In merito a Fútbol Emotion e The Pitch

Fútbol Emotion è un punto di riferimento nel Sud Europa per la distribuzione di prodotti per il calcio, grazie a una solida rete di negozi fisici e a una numerosa community digitale. L’azienda fa parte della compagnia Sports Emotion, un ecosistema interamente dedicato alla distribuzione e alla commercializzazione di prodotti sportivi specializzati. In Fútbol Emotion convivono innovazione, specializzazione e un approccio omnicanale e digitale, che hanno consentito di affermarsi in Spagna, Portogallo, Francia e Italia.

The Pitch, realtà italiana nota per l’autenticità e la qualità del servizio, si posiziona come leader nel settore del calcio in Italia, sia nel retail fisico sia nell’e-commerce attraverso la piattaforma thepitchfootball.com.

Insieme, le due realtà si confermano come uno dei principali riferimenti nel mercato del calcio in Europa.

