Platini e Blatter assolti definitivamente: rischiavano 20 mesi di carcere

Platini e Blatter, i fatti del 2011 e quelle accuse

L’accusa di frode era nata in relazione ai 2 milioni di dollari ricevuti dall'ex calciatore della Juve e della nazionale francese nel 2011, ma per una consulenza per la Fifa svolta fra il 1998 e il 2002. L'accusa chiedeva una condanna a 20 mesi di carcere con la condizionale per gli ex massimi dirigenti del calcio mondiale ed europeo.