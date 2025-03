Mutu si racconta: "Senza la cocaina avrei potuto vincere il Pallone d'Oro"

Adrian Mutu, al Chelsea dall'agosto 2003 all'ottobre 2004, è tornato a parlare della squalifica scontata per essere risultato positivo alla cocaina all'età di 25 anni. "Una trappola fatta di sbagli di gioventù", così la definì anni fa ai microfoni di Sky Sport. Oggi, invece, è semplicemente "la decisione peggiore" della sua carriera, condizionata inevitabilmente da quei sette lunghi mesi lontano dal campo. "Il Pallone d'Oro? Ci ho pensato tante volte. Credo che per più di una stagione sono stato tra i migliori giocatori al mondo, quindi avrei potuto vincerlo facilmente, ma le cattive decisioni mi hanno impedito di farlo. Cerco di non punirmi per questo". Così Adrian Mutu al Telegraph. L'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Parma, Chelsea, Juve e Fiorentina si è raccontato a cuore aperto.