Abodi: "Stadio Maradona agli Europei 2032? Dialogo con De Laurentiis e Manfredi"

NAPOLI - Italia e Turchia ospiteranno gli Europei del 2032 e nel nostro Paese tiene banco la scelta dei cinque stadi in cui giocare, da completare entro il prossimo anno. Già sicure le sedi di Roma, Torino e Milano, resta in bilico Napoli, anche per problemi di ristrutturazione del suo impianto: "Lo Stadio Maradona agli Europei? Siamo ancora in tempo per far diventare lo Stadio di Napoli uno degli impianti in cui si giocheranno le partite degli Europei, ma dobbiamo essere tempestivi ed efficaci nell'organizzazione del torneo, poiché la competizione è avvincente - ha detto oggi il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Radio CRC - insomma, dobbiamo partire, speriamo che la mattinata di oggi possa essere ulteriore e definitivo contributo che ci possa far imboccare una strada che ci porti ad una soluzione finale che per noi è la priorità , qualunque essa sia".