Insulti shock ad un arbitro donna: "Dovresti fare la fine di Ilaria"

"Eri da ammazzare da piccola" e poi "dovresti fare la fine di Ilaria": questi gli insulti rivolti ad una giovane arbitro donna da un dirigente di un club umbro, lo Sporting Terni, nel corso di una sfida degli Allievi Under 17. Il riferimento è "al recente omicidio di Ilaria Sula, uccisa a Roma ma residente a Terni", ha spiegato il giudice sportivo, che ha inibito il dirigente responsabile degli insulti sessiti fino al 31 dicembre del 2028. Allo Sporting Terni è stata inoltre comminata un'ammenda di 500 euro "in quanto, tra il primo ed il secondo tempo, l'arbitro udiva provenire dallo spogliatoio (come tale identificato perché veniva fatto espresso riferimento al punteggio a proprio sfavore di 0 a 3) gravissimi insulti di stampo sessista e varie minacce" viene specificato nel comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti, delegazione provinciale.