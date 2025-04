Bologna, un mese di passione: in ballo Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Ma anche lo scudetto...

La finale di coppa Italia, la quasi certezza di giocare la Supercoppa e la possibilità di approdare per il secondo anno di fila in Champions League. Come cantava Lucio Dalla per il Bologna di Italiano “l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”. Anche se i risultati sono decisamente speciali. A maggio la squadra di Piazza Grande può entrare nella storia e riempire d’orgoglio i tifosi rossoblu. La finale di coppa Italia è a un pass