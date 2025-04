Cosa fare dopo il calcio? La Fifa vara un programma. Ecco chi partecipa per l'Italia

Cosa fare dopo il calcio: il programma della FIFA

"Naturalmente, molti di voi sono rimasti e rimarranno nel mondo del calcio, - ha subito sottolineato Gianni Infantino, a margine della presentazione del programma, facendo riferimento ai settanta partecipanti - cosa che noi desideriamo sostenere esplorando modalità per portare un maggior numero di giocatori e allenatori, donne e uomini, in posizioni di alto livello nella gestione del calcio”, ha poi aggiunto il Presidente della FIFA. "Ma indipendentemente dal tipo di giocatore e di giocatrice, da ciò che desidera fare in futuro o dal fatto che non lo sappia ancora, dobbiamo mettere in atto meccanismi di supporto per facilitare i passi successivi e contribuire a garantire un futuro sostenibile a ogni singolo giocatore e a ogni singola giocatrice in tutto il mondo", ha ribadito Infantino. Protagonista dell'iniziativa anche il responsabile dello sviluppo globale del calcio della FIFA, Arsène Wenger, membro del comitato accademico del programma, insieme al vincitore della Coppa del Mondo FIFA Lothar Matthäus, senza dimenticare l'ex calciatrice ed ex segretaria generale della Federcalcio francese Laura Georges, fino ad arrivare ad un simbolo del calcio italiano come Giorgio Chiellini e all'ex amministratore delegato del Como Dennis Wise.