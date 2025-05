Beccalossi shock, la moglie racconta il dramma del coma: ecco come sta ora

Prima uno stato confusionale rilevato da un amico, poi il ricovero e un coma durato 47 giorni . Ora, Evaristo Beccalossi è finalmente sulla via del recupero, dopo i gravi problemi di salute accusati in inverno. È iniziato lo scorso 9 gennaio l'incubo dell'ex centrocampista dell'Inter, che fra due giorni compirà 69 anni. A raccontare il dramma vissuto dalla famiglia in questi mesi è stata la moglie del classe '56, Danila , nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera.

Dramma Beccalossi, il racconto della moglie: "La tac ha evidenziato un'emorragia cerebrale"

"Evaristo era cosciente, parlava ma non tutto quello che diceva aveva un senso. Oriali e Bordon sono stati i primi a saperlo". Quel 9 gennaio, un amico lo aveva trovato confuso, prima di intraprendere un viaggio direzione Pavia. Poi, la tac al pronto soccorso, che "evidenzia un'emorragia cerebrale", e il successivo ricovero presso l'ospedale Fondazione Poliambulanza di Brescia. A raccontare il calvario di Evaristo Beccalossi è la moglie Danila, che a due giorni dal compleanno del marito ha deciso di aggiornare tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni dell'ex centrocampista dell'Inter: "Ora ha davanti il percorso di rieducazione, è ancora lunga. Saremo sempre grati al Reparto di terapia intensiva e a quello riabilitativo. Ma, come da giocatore, mica ha voglia di allenarsi. Quando deve andare in palestra sbuffa", ha dichiarato. Non smette certo di seguire l'Inter di Simone Inzaghi, che segue "a sprazzi sul telefonino". E prima della semifinale con il Barcellona, rispondendo alla figlia Nagaja, era convinto del passaggio del turno dei nerazzurri: "Chi va in finale? L'Inter, ovvio".

Il messaggio di Infantino per Beccalossi

Un periodo difficilissimo per la famiglia Beccalossi e per la moglie Danila, ma ci sono gesti che non sono passati inosservati. Tra questi, il messaggio vocale di Gianni Infantino, numero uno della FIFA che ha sempre manifestato la sua ammirazione per Evaristo: "Lui ha voluto Evaristo tra le Legend, è il suo idolo - ha detto la moglie Danila -. Ci ha inviato un messaggio vocale bellissimo e commovente che ho fatto ascoltare e riascoltare a mio marito quando era in coma profondo - ha rivelato -. Poi tempo dopo hanno fatto una videochiamata".