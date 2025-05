Giudice sportivo, due giornate a Kalulu

MILANO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 14 giocatori dopo le gare della 36ª giornata di campionato. Campionato finito per il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, fermato per due turni dopo l'espulsione contro la Lazio "per avere, al 15’ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario”.