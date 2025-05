Pallone d'oro 2025: dall'elenco dei giocatori candidati a quando ci sarà la cerimonia 

Tutti i premi in palio nella 69esima edizione

Oltre ai tradizionali Pallone d'oro Maschile e Femminile, saranno assegnati: Il Trofeo Kepa (per il miglior giovane), il Trofeo Yashin (al miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller (per il miglior marcatore tra club e nazionale), il Trofeo Johan Cruyff (per il miglior allenatore, tra club e nazionale), il riconoscimento per il Club del'Anno (sia maschile che femminile), il Premio Sócrates (per atleti impegati in cause sociali, in collaborazione con Peace and Sport). Grande attesa anche per la lista dei candidati, che sarà resa pubblica mercoledì 6 agosto. Da lì inizierà il conto alla rovescia verso una delle serate più attese del panorama calcistico internazionale.