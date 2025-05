Ora chiamatelo Mister Del Piero: Alex segue le orme dei compagni del 2006

"E ora chiamatemi mister". Alex Del Piero è diventato ufficialmente allenatore. Lo ha annunciato lui stesso, sui social, con una serie di foto. L'ex leggenda della Juventus ha superato il corso di Coverciano, e dopo la tesi dal titolo ‘Uno per tutti (tutti per uno)‘ ha ufficialmente raggiunto questo traguardo. Il titolo della tesi, e ovviamente anche il suo contenuto, spiegano l'idea di calcio di Del Piero. Per l'ex numero dieci si tratta di un t