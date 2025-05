Barthez denuncia gli eccessi del calcio: "Siamo tutti fott…"

Barthez racconta i suoi infortuni: "Ai miei tempi non eravamo protetti. Io vecchio? Siamo tutti fott..."

"Ai miei tempi non eravamo protetti", ha dichiarato Barthez a L'Equipe, tra le mura della sua casa di Tolosa. "Ho giocato diverse volte quando non avrei dovuto. A Monaco, una volta mi sono fratturato un osso del viso. Avrei dovuto smettere subito per tre settimane, - ha rivelato l'ex portiere della Francia, Campione del Mondo nel '98 - ma mi hanno messo una protezione e ho continuato a giocare. Ora ne pago le conseguenze... Ma non ho rimpianti - ha precisato -. Quando mi sveglio mi dico che sono vecchio. Ma ehi, non sono l'unico. Siamo tutti fott**i". E poi ha aggiunto: "Una volta, durante una partita, ho subito un colpo molto forte. A metà partita, la mia coscia era raddoppiata di volume - ha raccontato Barthez -. Il medico mi ha detto di ritirarmi, ma ho detto che mi sentivo bene. Di conseguenza, ho passato la notte al pronto soccorso, la mia coscia si è spaccata in due e sono rimasto fuori gioco per due mesi".