Un matrimonio mancato, una formazione dimenticata e un amico scomparso

Protagonista della storia è Simone (Giacomo Ferrara), trentenne spensierato e sceneggiatore più libero che professionista, coinvolto in un interrogatorio surreale condotto da una giudice dal sarcasmo tagliente (interpretata da Caterina Guzzanti). Il motivo? La misteriosa scomparsa del suo migliore amico Gianni (Enrico Borello), campione in carica della Lega Fantacalcio "Mai una gioia", nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi. Il giorno del matrimonio di Gianni, coincide con l'ultima e decisiva giornata di campionato e succede qualcosa di inspiegabile: Gianni sparisce, non si presenta all'altare, ma soprattutto non mette la formazione. Un evento talmente grave da sollevare sospetti, drammi e ipotesi da thriller tra amici che si conoscono da sempre o forse che credono di conoscersi. Accanto a Ferrara,Guzzanti e Borello, il cast del film vanta nomi come Silvia D'Amico, Francesco Russo e Antonio Bannò, oltre alla partecipazione speciale di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Riccardo Gentile, Daniele Orsato, Valeria Angione e persino Leonardo Pavoletti. Tra accuse, screen compromettenti e minacce (alcune fin troppo credibili), la trama si svolge come un'inchiesta tragicomica all'interno di un gruppo di amici tanto affiatati quanto esauriti. Scritto da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, con la collaborazione ufficiale di Fantacalcio(un marchio di Quadronica), anche Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Francesca Agostini. "Ogni Maledetto Fantacalcio" è più di una semplice commedia sportiva: è uno specchio ironico e surreale della nostra ossessione per i giochi di squadra, virtuali. E racconta, con ritmo e umorismo, cosa succede quando il gioco finisce per confondersi con la realtà. Perché a volte, come recita il claim del film, "il Fantacalcio non è solo un gioco".

