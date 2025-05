Diritto Sportivo in Italia: oggi il grande evento  

Si terrà oggi presso il prestigioso Salone d’Onore del CONI uno dei più noti e conosciuti eventi riguardo il Diritto Sportivo in Italia, appuntamento - di cui Il Corriere dello Sport-Stadio è media partner - atteso da tutti gli operatori del settore. Il convegno si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e avrà come importanti tematiche “il processo sportivo nel calcio, norme e procedura” e “la figura dell’Agente Sportivo nel calcio e nello sport, norme e regolamenti”. I relatori della grande giornata sul diritto sportivo saranno tra i più autorevoli giudici sportivi della FIGC, come il Dott. Gerardo Mastrandrea, del Collegio di Garanzia del CONI, delle Procure Federali e Generali, come il Dott. Ugo Taucer, nonché importantissimi dirigenti di squadre di calcio di Serie A, professori universitari e avvocati esperti della materia. Sarà presente con importanti relatori la Procura Federale FIGC guidata dal procuratore, il Dott. Giuseppe Chinè. Parteciperà anche l’Avv. Giancarlo Viglione, responsabile dell’Ufficio Legislativo FIGC, oltre ad alcuni importanti Giudici delle Corti Federali FIGC. L’evento, patrocinato dal CONI, che sarà rappresentato in presenza dal Presidente Giovanni Malagò che interverrà in apertura e in chiusura dei lavori, è organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte e dall’Avv. Antonio Conte, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attuale Presidente della Commissione Agenti Sportivi CONI.