Pressing, questa sera trasmissione speciale sul finale di campionato 

Pressing , il popolarissimo programma di approfondimento calcistico targato SportMediaset, condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, torna in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento , per seguire l'ultima e decisiva giornata di campionato , sempre in seconda serata.

Pressing, orario e ospiti

Si comincia stasera, dalle 0.10, quando in studio per commentare e analizzare le sfide-scudetto di Napoli e Inter ci saranno Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. In collegamento Fabrizio Biasin, Raffaele Auriemma e Franco Ordine. Collegamenti in diretta anche con il San Paolo grazie ai due inviati Carlo Landoni e Carmine Martino, mentre Francesca Benvenuti racconterà le reazioni della città con le immagini in diretta dei punti più caldi: da Piazza del Plebiscito ai Quartieri Spagnoli. Pressing sarà live anche dallo stadio di Como con Angiolo Radice e da Piazza del Duomo con Alessio Conti, l’altro polo della corsa scudetto.