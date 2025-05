Mbappé vince la sua prima Scarpa d'Oro: è lui il miglior bomber d'Europa

Kylian Mbappé ha messo un altro trofeo nella sua già ricca bacheca personale: per la prima volta in carriera, l'attaccante francese ha vinto la Scarpa d'Oro Europea , premio assegnato al miglior marcatore dei campionati del Vecchio Continente. Decisiva la doppietta segnata sabato nella vittoria del Real Madrid per 2-0 contro la Real Sociedad , che ha portato il totale dei suoi gol stagionali in Liga a quota 31.

Gyokeres secondo, terzo Salah

Alle spalle del neocampione francese si è piazzato Victor Gyokeres dello Sporting Lisbona, autore di 39 gol nel campionato portoghese. Tuttavia, il centravanti svedese si è dovuto accontentare del secondo posto nella classifica finale, a causa del sistema di punteggio ponderato utilizzato per determinare il vincitore. I gol segnati nei cinque top campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) valgono infatti 2 punti, mentre quelli messi a segno nelle leghe dal sesto al ventiduesimo posto nel ranking UEFA, come la Primeira Liga, pesano 1.5 punti. Chiude il podio Momo Salah, attaccante del Liverpool, che ha realizzato 29 reti nella Premier League. Anche per lui, come per Mbappé, ogni gol ha avuto un valore pieno, ma il totale non è stato sufficiente per superare il francese. La stagione di esordio di Mbappè nonostante tutte le difficoltà si conclude nel migliore dei modi, con il titolo di capocannoniere della Liga e la conquista del trofeo che premia il miglior bomber d'Europa.