"La Notte dei Leoni": le leggende del Napoli in campo per ADMO

Napoli Legends in campo per "La Notte dei Leoni"

In campo le Napoli Legends, con protagonisti come Hamsik, Zola, Careca, Quagliarella, Cannavaro e Giordano, che sfideranno ex giocatori di Roma e Lazio, attori e cantanti in un triangolare ricco di emozioni. La serata sarà trasmessa in diretta su DAZN alle 20:30.

Presente anche Venus Williams

Ospite speciale la leggenda del tennis Venus Williams, madrina dell’evento. Presenti anche rappresentanti istituzionali come il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la senatrice Beatrice Lorenzin e il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Un appuntamento imperdibile tra sport, spettacolo e solidarietà.