Processo Maradona: la giudice rinuncia dopo lo scandalo documentario 

Novità soreprendente nel processo sulla morte di Diego Armando Maradona, in corso di svolgimento presso il Tribunale orale n°3 di San Isidro. Julieta Makintach, la giudice argentina ha presentato la sua riununcia. La decisione è stata annunciata nel corso dell'udienza di oggi ed è arrivata dopo la diffusione di un documentario non autorizzato sul processo dal titolo 'Giustizia Divina'. Makintach, secondo quanto riferisce la stampa presente all'udienza, avrebbe respinto l'ipotesi di una sua rinuncia volontaria a presiedere il processo. "Si trattava di un'intervista, non di un documentario", ha affermato nonostante anche la comparsa di una sceneggiatura dal titolo 'La Giudice di Dio'.