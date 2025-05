Italia-Moldova, già 10.000 biglietti venduti: cresce l'attesa a Reggio Emilia

Il ritorno a Reggio Emilia quattro anni dopo: promozioni speciali sui biglietti

L'Italia farà il proprio esordio nel girone venerdì 6 giugno a Oslo, contro la Norvegia, prima di tornare a giocare in casa a Reggio Emilia, città che ospiterà gli Azzurri per la quinta volta nella storia. L'ultima apparizione risale all'8 settembre 2021, quando l'Italia superò la Lituania con un netto 5-0 nelle qualificazioni mondiali precedenti. Anche in quell'occasione, lo stadio emiliano si era distinto per calore e partecipazione. In vista della sfida con la Moldova, la FIGC ha lanciato una campagna biglietti con agevolazioni speciali per coinvolgere le famiglie e le nuove generazioni: promozioni dedicate a Under 12, Under 18 e Over 65, per rendere ancora più accessibile l'esperienza di vivere una serata con la Nazionale. La partita si disputerà alle ore 20.45 e sarà l'occasione per misurare la forma della squadra e verificare i primi equilibri nel girone. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per iniziare al meglio questo percorso di qualificazioni vero l'America, sede del prossimo Mondiale.