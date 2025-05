Heysel 1985, un docufilm per non dimenticare la tragedia 

Il 29 maggio 1985 lo stadio Heysel di Bruxelles fu teatro di una delle più grandi tragedie della storia dello sport. Il docufilm “Heysel 1985” ricostruisce con testimonianze inedite e immagini d’archivio il dramma che ha cambiato per sempre il calcio europeo. Quello che doveva essere un giorno felice, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, finì in una tragedia drammatica e insensata che ancora ferisce il cuore di appassionati e tifosi, a quarant’anni esatti da quel giorno. La morte in diretta TV arrivò ancor prima del calcio d’inizio: la curva juventina stracolma, l’improvvida vendita di biglietti, la pressione di un esodo di tifosi italiani in cerca di un posto. Poi il caos, il panico, il crollo. Il docufilm si snoda tra immagini d’archivio RAI, filmati amatoriali inediti, e testimonianze esclusive. Un racconto corale realizzato esclusivamente attraverso le voci di chi era all’Heysel quel giorno vivendo sulla propria pelle e con i propri occhi la tragedia: calciatori, tifosi, giornalisti, sopravvissuti e familiari delle vittime. Tra gli intervistati: i calciatori bianconeri Tacconi, Boniek, Vignola, l’arbitro Daina, Mark Lawrenson difensore del Liverpool , giornalisti sportivi tra cui Carlo Nesti e Marino Bartoletti; Terry Wilson, uno degli hooligan condannati per quei fatti e molti altri. Infine le intense testimonianze di chi è sopravvissuto o ha perso i propri cari quel maledetto giorno, ritrovati dopo quarant’anni anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Vittime Heysel. Girato tra Italia, Regno Unito, Svizzera e Belgio, “Heysel 1985” è un tributo alle vittime e un monito per non dimenticare che lo sport deve unire, non distruggere.