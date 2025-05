Champions o Europa League? C'è una strana regola che permette al Chelsea di scegliere

Dalla qualificazione alla Champions League al possibile pass per la prossima edizione dell' Europa League . Vincendo la Conference , il Chelsea potrebbe avere addirittura l'opportunità di scegliere tra le due competizioni in vista della stagione 2025/26. Una strana regola , infatti, consentirebbe di virare verso la competizione meno prestigiosa. Sembra paradossale, ma a tutto c'è una spiegazione.

Chelsea, una strana regola consente di scegliere tra Champions ed Europa League

Il Chelsea di Enzo Maresca ha chiuso il suo campionato al quarto posto, conquistando l'accesso diretto alla Champions che verrà. Chi vince la Conference, però, ha il diritto di giocare l'Europa League l'anno successivo. In caso di successo in finale, contro il Betis Siviglia di Pellegrini, gli inglesi potranno scegliere. La risposta appare scontata, considerando l'importanza e il valore degli introiti della Champions, a cui prenderanno parte i Blues la prossima stagione. Il perché di questa strana regola? La Conference League ospita squadre provenienti da campionati inferiori o di medio-basso livello che, anche dopo aver vinto il titolo nazionale, potrebbero non qualificarsi direttamente per la Champions League. Piuttosto che attraversare uno o più turni preliminari dall'esito incerto, alcune squadre potrebbero scegliere di rinunciare al rischio della massima competizione a favore dell'opportunità di disputare la fase a gironi dell'Europa League. Non è escluso, dunque, che in futuro si possa approfittare di questa regola.