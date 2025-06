Totti, la dura frase sul calcio di oggi: "Sempre meno tecnica, bisogna ripartire da..."

Allo Zaccheria di Foggia è andato in scena l'evento benefico "Cur in campo" dove diverse leggende della Serie A sono scese in campo per sfidare un ruppo di cittadine che, tramite aste benefiche, si sono assicurati il posto in campo. Tanti campioni del passato del campionato italiano: da Panucci e Candela fino ad Amelia e Quagliarella, tra loro anche Francesco Totti, che in campo come al solito ha dato spettacolo con no look e tunnel. Nella conferenza prima della partita, riportata da Foggia Today, la leggenda della Roma aveva parlato di come il calcio di oggi sia cambiato: "Il calcio è cambiato tantissimo, più fisico e meno tecnico rispetto a 20 anni fa".