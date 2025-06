Che magia di Totti all'Operazione Nostalgia: gol da centrocampo contro Frey

Francesco Totti fa ancora la differenza in campo , e all'evento al Tardini dell' Operazione Nostalgia ne ha dato l'ennesima prova. La leggenda della Roma è tra i protagonisti della partita a Parma tra i vecchi campioni della Serie A. Nonostante l'età, nonostante sia una partita esibizione, Totti ha fatto delle cose meravigliose, una su tutte il gol da centrocampo . Maurizio Compagnoni avrebbe commentato che "questo gol lo vedranno pure a Tonga", come con il gol di Mascara dalla stessa posizione: stavolta a dare l'immediato riscontro è stato il pubblico del Tardini.

Totti segna da centrocampo al Tardini: gol meraviglioso contro Frey

Francesco Totti riceve palla a centrocampo, la controlla con un tacco/esterno e con la palla che rimbalza tenta il tiro al volo. Il pallone si impenna e prende una traiettoria strana e si abbassa proprio a ridosso della porta difesa da Frey. L'ex portiere francese di Fiorentina e Inter, tra le altre, non riesce a bloccare il pallone che si spengne alle sue spalle. Totti segna così il gol del 3-1 della sua squadra che lo sommerge in un grande abbraccio tra sorrisi e pacche sulle spalle. Intanto il Tardini si è alzato tutto in piedi per applaudire un grande campione come Totti.