Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: ecco le date e gli orari ufficiali

Serie A, adesso si comincia davvero. E tutti i tifosi possono iniziare ad organizzare la propria vita in base alle partite perché in fondo è così che succede sempre. La Lega, con ampio tempismo, ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate di Serie A. Nel dettaglio il debutto del campionato sarà con Genoa-Lecce e Sassuolo - Napoli sabato 23 alle 18.30. Quest'ultima, quindi, vedrà opposta una squadra neopromossa ai campioni d'Italia di Conte. In serata Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Domenica 24, invece, alle 18:30 Cagliari - Fiorentina e Como - Lazio mentre in serata ci saranno Atalanta - Pisa e Juventus - Parma. Lunedì 25 alle 18:30 Udinese - Verona e alle 20.45 Inter - Torino.